Стало известно, кого подорвали во внедорожнике в Донецке

В автомобиле Toyota Land Cruiser, подорванном в Донецке, находились начальник Еленовской колонии ДНР Сергей Евсюков и его жена. Мужчина не выжил. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Ранее против Евсюкова и его зама завели уголовное дело на Украине в июле 2022 года. Тогда по колонии в Еленовке прилетело несколько американских Himars», — говорится в сообщении канала.

Инцидент произошел 9 декабря. Telegram-канал SHOT сообщал, что в центре Донецка взорвался внедорожник с людьми внутри. Серьезно пострадали два человека, женщине оторвало ногу.

Внедорожник Toyota Land Cruiser был куплен три месяца назад. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

До этого стало известно, что газовый баллон взорвался в кабине грузового автомобиля Volvo, двигавшегося по кольцевой дороге в Москве.

В результате водитель грузового автомобиля получил сильные ожоги лица и рук. Выбраться из машины мужчине помогли очевидцы происшествия. Граждане оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, а подоспевшие врачи увезли его в больницу имени Ф.И. Иноземцева.

Ранее в Севастополе возле супермаркета взорвалась машина.