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Выяснилось, как подорвали внедорожник в Донецке

Shot: для подрыва внедорожника в Донецке использовался тротил

Самодельное взрывное устройство сдетонировало во внедорожнике в Донецке. Об этом сообщает Telgram-канал Shot.

«Мощность СВУ была около 100-200 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрывное устройство, предположительно, было заложено под сидение водителя в «Ленд Крузер Прадо». Как только мужчина и женщина сели в авто, произошёл взрыв», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что машина была куплена три месяца назад.

Инцидент произошел 9 декабря. В центре Донецка взорвался внедорожник с людьми внутри. Серьезно пострадали два человека. Мужчине оторвало ногу.

До этого стало известно, что газовый баллон взорвался в кабине грузового автомобиля Volvo, двигавшегося по кольцевой дороге в Москве.

В результате водитель грузового автомобиля получил сильные ожоги лица и рук. Выбраться из машины мужчине помогли очевидцы происшествия. Граждане оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, а подоспевшие врачи увезли его в больницу имени Ф.И. Иноземцева.

Ранее в Севастополе возле супермаркета взорвалась машина.

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