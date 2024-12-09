Названа сумма за ликвидацию начальника колонии ДНР Евсюкова

За ликвидацию начальника колонии ДНР Сергея Евсюкова на украинских сайтах предлагали награду. Об этом сообщает Mash на Донбассе.

«За голову Сергея Евсюкова, который стал жертвой взрыва в Донецке, на украинских сайтах предлагали награду — 21 тысячу долларов», — говорится в сообщении канала.

Инцидент произошел 9 декабря. В центре Донецка взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser с людьми внутри. Серьезно пострадали два человека. Женщине оторвало ногу. Один из пострадавших — начальник колонии ДНР Сергей Евсюков. На Украине на него заведено уголовное дело. Позже стало известно, что он не выжил.

Внедорожник Toyota Land Cruiser был куплен три месяца назад.

До этого стало известно, что газовый баллон взорвался в кабине грузового автомобиля Volvo, двигавшегося по кольцевой дороге в Москве.

В результате водитель грузового автомобиля получил сильные ожоги лица и рук. Выбраться из машины мужчине помогли очевидцы происшествия. Граждане оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, а подоспевшие врачи увезли его в больницу имени Ф.И. Иноземцева.

Ранее в Севастополе возле супермаркета взорвалась машина.