В Минздраве рассказали о действии новой вакцины от COVID-19

Новая зарегистрированная вакцина от коронавирусной инфекции защищает от актуальных штаммов вируса. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

«Да, она защищает. Она сделана под актуальный штамм», — заявил он.

6 декабря в министерстве здравоохранения России зарегистрировали новую отечественную вакцину от COVID-19 под названием Гам-VLP-мультивак. По данным ведомства, вакцина была создана с использованием биотехнологических методов, при этом не используется патогенный вирус SARS-CoV-2. В министерстве добавили, что разработчиком и производителем вакцины является «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи».

В октябре ученые из Университета Кобе в Японии установили, что заразность SARS-CoV-2 обусловлена наличием фермента, который подавляет естественную клеточную защиту организма.

Ранее конгрессмены США обвинили Китай в происхождении COVID-19.