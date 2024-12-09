Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минздраве рассказали о действии новой вакцины от COVID-19

Мурашко заявил, что новая вакцина защищает от актуальных штаммов COVID-19

close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Новая зарегистрированная вакцина от коронавирусной инфекции защищает от актуальных штаммов вируса. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

«Да, она защищает. Она сделана под актуальный штамм», — заявил он.

6 декабря в министерстве здравоохранения России зарегистрировали новую отечественную вакцину от COVID-19 под названием Гам-VLP-мультивак. По данным ведомства, вакцина была создана с использованием биотехнологических методов, при этом не используется патогенный вирус SARS-CoV-2. В министерстве добавили, что разработчиком и производителем вакцины является «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи».

В октябре ученые из Университета Кобе в Японии установили, что заразность SARS-CoV-2 обусловлена наличием фермента, который подавляет естественную клеточную защиту организма.

Ранее конгрессмены США обвинили Китай в происхождении COVID-19.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами