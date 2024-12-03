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Конгрессмены США рассказали о происхождении коронавируса

В конгрессе США заявили о лабораторном происхождении коронавируса и обвинили КНР

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Corona Borealis Studio/Shutterstock/FOTODOM

По итогам двухлетнего расследования американские конгрессмены пришли к выводу, что коронавирус, вероятнее всего, имеет лабораторное происхождение. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник из лаборатории в китайском городе Ухань», — указывается в докладе.

В своем исследовании законодатели представили пять аргументов в пользу этой гипотезы, подчеркивая наличие у вируса биологических характеристик, которые не фиксировались в природе. Они также утверждают, что все случаи заражения COVID-19, по сути, произошли из одного источника, в отличие от предыдущих пандемий, когда вирусы передавались сразу в нескольких случаях.

Кроме того, конгрессмены отметили, что в Ухане расположена одна из главных лабораторий, занимающихся изучением вирусов SARS, которая, по мнению исследователей, давно работает при низких стандартах биологической безопасности.

В октябре ученые из Университета Кобе в Японии установили, что заразность SARS-CoV-2 обусловлена наличием фермента, который подавляет естественную клеточную защиту организма.

Ранее ученые выяснили, почему летучие мыши устойчивы к коронавирусу.

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