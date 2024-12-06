Минздрав РФ зарегистрировал новую вакцину от ковида

Министерство здравоохранения России зарегистрировало новую отечественную вакцину от COVID-19 под названием Гам-VLP-мультивак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минздрав России зарегистрировал новую отечественную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции - Гам-VLP-мультивак. Вакцина на основе вирусоподобных частиц для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.

Вакцина создана с использованием биотехнологических методов, при этом не используется патогенный вирус SARS-CoV-2, уточнили в пресс-службе.

Такие вакцины представляют собой рекомбинантные препараты нового поколения и предлагают более безопасную альтернативу живым вирусным вакцинам, пояснили в министерстве. Данный препарат предназначен для внутримышечного введения.

Разработчик и производитель вакцины — «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи», уточнили в министерстве.

В октябре ученые из Университета Кобе в Японии установили, что заразность SARS-CoV-2 обусловлена наличием фермента, который подавляет естественную клеточную защиту организма.

Ранее конгрессмены США обвинили Китай в происхождении COVID-19.