Симоньян прокомментировала ситуацию в Сирии

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» прокомментировала ситуацию в Сирии, заявив, что она грозит России как минимум репутационными потерями.

По словам Симоньян, для России смена власти в Сирии — это тоже потери.

«Для нас это потери тоже, репутационные как минимум. Другое дело, что мы выиграли и выиграем много, но на какое-то время осадок остается. Я уверена, что это все смоет той волной непредвиденных событий», — поделилась Симоньян.

До этого агентство Reuters писало, что вооруженные оппозиционные группы в Сирии около полугода назад уведомили Турцию о своих намерениях провести наступательную операцию против официальных сирийских властей и сочли, что получили «молчаливое одобрение» турецкой стороны.

Также газета The Guardian писала, что сирийские повстанцы во главе с исламистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) (ХТШ) при захвате городов по дороге в Дамаск открывали двери тюрем, выпуская заключенных.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал приезд Асада в Москву.