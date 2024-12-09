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Россияне сталкиваются с мошенничеством с электронной подписью на портале «Госключ»

РБК: почти каждый пятый в РФ сталкивался с мошенничеством с электронной подписью

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Depositphotos

Почти каждый пятый россиянин сталкивался с мошенничеством, связанным с сервисом «Госключ», согласно результатам опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», передает РБК.

Приложение «Госключ» позволяет бесплатно получать сертификат электронной подписи и подписывать документы. Злоумышленники используют методы социальной инженерии для доступа к аккаунтам пользователей в этом приложении.

По словам Анны Романенко, директора департамента коммуникационной политики маркетплейса, мошенники запугивают жертву, заставляя ее оформлять доверенность на распоряжение своими счетами. При этом подписанный документ становится «страшилкой» в руках мошенника, который убеждает жертву перевести средства на «безопасный» счет.

Среди тех, кто столкнулся с мошенничеством через «Госключ», почти 40% отправили деньги преступникам. Чаще всего на уловки злоумышленников попадают женщины в возрасте от 50 до 60 лет. В то же время 33% пользователей в процессе общения с мошенником поняли, что их пытаются обмануть, но все равно передали часть своих личных данных. Более осторожными оказались граждане в возрасте от 35 до 45 лет: почти каждый третий участник опроса распознал обман в первые минуты разговора.

В августе специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов также рассказал, что мошенники начали обманывать россиян с помощью портала «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ».

Ранее мошенники с Украины создали сеть курьеров-дропперов в России.

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