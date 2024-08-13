Россиянам объяснили, как не стать жертвой мошенников на «Госуслугах»

Мошенники начали обманывать россиян с помощью портала «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ». В целом схема мало отличается от предыдущих – как и раньше, главное воздействие на жертву преступники оказывают на психологическом уровне, объяснил специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов. В беседе с 360.ru он призвал в первую очередь помочь пожилым людям, рассказав им о тактике мошенников.

Суть обмана заключается в том, что мошенники, выдающие себя за представителей органа власти, связываются с жертвой, предлагая сотрудничество. При этом они либо говорят, что человек уже стал жертвой обмана, либо запугивают тем, что он косвенно стал участником передачи средств Украине и так далее. Особенно такие запугивания действуют на пожилых людей – они могут поверить, что случайно перевели деньги не туда или уже стали жертвой преступников.

«Здесь идет разработка человека, обычно — на психологическом уровне, а не технологическом. Вас убеждают: произведенное действие официальное, и вы начинаете в это верить. Опять же технологически ничего с этим сделать нельзя», — подчеркнул Мясоедов.

Он призвал поговорить с пожилыми родственниками, рассказав им о подобных тактиках мошенников, призвать их ничего не скрывать от близких. Также эксперт порекомендовал обезопасить кабинет «Госуслуг» с помощью сложных паролей.

Напомним, сообщалось, что по новой схеме обмана мошенники получают доступ к личному кабинету жертвы на «Госуслугах», а затем загружают поддельную нотариальную доверенность на распоряжение всеми счетами пользователя. После этого жертву заставляют подписать доверенность в «Госключе», а позже – говорят, что это были мошенники и для сохранения денежных средств из нужно перевести на «безопасный счет».

Россиянка ранее приняла участие в «секретной операции» и лишилась 30 млн рублей.