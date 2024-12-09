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На Камчатке отменили новогодний салют

Власти Камчатского края отменили новогодний салют

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Pexels

Власти Камчатского края решили отменить традиционный новогодний салют. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

«Принял решение отменить новогодний салют. Считаю, что наш святой долг — поддержка тех, кто прямо сейчас находится на передовой и выполняет задачи специальной военной операции», — написал глава региона.

Как сообщает ТАСС, в Петропавловске-Камчатском уже начали открывать новогодние елки.

2 декабря власти Перми вновь отказались проводить салют на Новый год, второй год подряд. В мэрии объяснили, что его не будет для усиления мер безопасности.

5 декабря губернатор Саратовской области Роман Бусаргин запретил лесным хозяйствам заниматься вырубкой елей для продажи к Новому году. Кроме того, он поставил задачу в следующем году высадить не менее четырех тысяч гектаров леса.

Ранее стало известно, какие города России больше всего потратят на празднование Нового года.

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