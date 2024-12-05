В российском регионе запретили вырубать ели к Новому году

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин запретил саратовским лесным хозяйствам заниматься вырубкой елей для продажи к Новому году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Соответствующее поручение Бусаргин дал министру природных ресурсов и экологии региона Константину Доронину на заседании областного правительства. По словам губернатора, правительство региона высаживает деревья, после чего лесные хозяйства их реализуют, что является неправильным порядком вещей.

«Поэтому говорю вам (Доронину — «Газета.Ru»), под вашу ответственность, и зампреду правительства — министру сельского хозяйства Саратовской области Ковальскому Роману Станиславовичу: ни один лесхоз елки не вырубает и не реализует», — заявил глава региона.

Кроме того, Бусаргин поставил задачу в следующем году высадить не менее четырех тысяч гектаров леса. Глава региона отметил, что лесистость территории составляет 6,2%, ежегодно этот показатель повышается.

До этого медиахолдинг Rambler&Co провел исследование, в ходе которого установил, что у 36% россиян новогоднее настроение появляется после установки елки. Из тех, кто украшает свой дом, 68% респондентов выбирают искусственную ель, 21% выбирают ветки в вазе, тогда как 10% покупают натуральную елку, а 1% получают ее в подарок.

Ранее в Уфе спилили 20-летнюю ель, пока владельцев не было дома, и поставили ее в сквере.