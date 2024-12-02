Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Перми подтвердили отказ от новогодних салютов

Власти Перми вновь отказались проводить салют на Новый год

close
Pexels

Власти Перми вновь отказались проводить салют на Новый год, второй год подряд. Об этом сообщает сетевое издание 59.RU.

Издание сделало такой вывод на основании того, что на официальном портале закупок отсутствует информация о том, что власти города закупили фейерверки и другую пиротехнику.

Позднее информацию о том, что новогоднего салюта не будет, как и годом ранее, подтвердили в городской администрации. В мэрии объяснили, что новогоднего салюта не будет для усиления мер безопасности.

До этого депутат Государственной думы Дмитрий Гусев предложил главам российских регионов отказаться от новогодних фейерверков.

Депутат напомнил, что в 2023 году в 37 субъектах РФ были введены ограничения на салюты в Новый год: в 26 из них не было городских салютов, а в 11 вводился запрет на использование пиротехники.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать фейерверк.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами