Власти Перми подтвердили отказ от новогодних салютов

Власти Перми вновь отказались проводить салют на Новый год, второй год подряд. Об этом сообщает сетевое издание 59.RU.

Издание сделало такой вывод на основании того, что на официальном портале закупок отсутствует информация о том, что власти города закупили фейерверки и другую пиротехнику.

Позднее информацию о том, что новогоднего салюта не будет, как и годом ранее, подтвердили в городской администрации. В мэрии объяснили, что новогоднего салюта не будет для усиления мер безопасности.

До этого депутат Государственной думы Дмитрий Гусев предложил главам российских регионов отказаться от новогодних фейерверков.

Депутат напомнил, что в 2023 году в 37 субъектах РФ были введены ограничения на салюты в Новый год: в 26 из них не было городских салютов, а в 11 вводился запрет на использование пиротехники.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать фейерверк.