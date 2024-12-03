Стало известно, какие города России больше всего потратят на празднование Нового года

В топ-5 городов, которые больше всех потратят на создание новогоднего настроения на общественных территориях, вошли: Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Казань и Нижний Новгород. Это показало исследование «Тендерплан», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В рамках исследования были проанализированы госзакупки, направленные на подготовку празднования Нового года 2024–2025 в 16 крупнейших городах страны.

При этом затраты на новогоднее оформление и мероприятия в Санкт-Петербурге в 2025 году более чем в два раза превысят затраты в Москве. На новогоднюю атрибутику, праздничное оформление общественных пространств, культурно-массовые новогодние мероприятия, новогодние подарки и прочие приготовления городская, окружные и районные администрации Санкт-Петербурга, муниципальные учреждения и компании с госучастием готовы потратить совокупно более 1,2 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом году, когда на новогодние приготовления в Санкт-Петербурге было размещено госзакупок на сумму 667,1 млн рублей.

Одна из самых крупных по сумме из 229 предновогодних госзакупок в Санкт-Петербурге — «Оказание услуг по централизованному оформлению Санкт-Петербурга новогодними искусственными елями высотой 20 м и 25 м к праздникам «Новый 2025 год и Рождество Христово» состоялась на сумму 36,221 млн рублей.

Москва по размаху празднования наступления 2025 года на втором месте в топе с суммой 571,1 млн рублей. Одна из самых крупных госзакупок по городу, размещенных в публичном доступе, — «Оказание услуг по организации и проведению мультиформатного мероприятия «Добрая елка» на сумму 28,801 млн рублей. Всего, по данным «Тендерплан» по городу размещено 265 предновогодних госзакупок.

Челябинск отпразднует Новый год 2025 на сумму 277,9 млн рублей. Управление культуры администрации Челябинска потратит 19,402 млн рублей на «Выполнение работ по возведению, техническому обслуживанию и демонтажу Новогоднего ледового городка на площади Революции города Челябинска 2024–2025 гг.» Всего по городу размещено 28 предновогодних госзакупок.

Казань на четвертом месте в топе с суммой 104,3 млн рублей совокупно по 18 госзакупкам. На «Новогоднее оформление территории перед Центром семьи «Казан» в рамках госзакупки будет потрачено 18, 224 млн рублей.

В Нижнем Новгороде размещено всего 4 госзакупки, но самая крупная из них на сумму 62,678 млн рублей — «Выполнение работ по светодинамическому оформлению территории г. Нижнего Новгорода к празднованию Нового 2025 года и Рождества Христова».

«Мы проанализировали все госзакупки, направленные на подготовку к встрече Нового года, в 16 городах-миллионниках. Среди них не только такие, как закупка елей, новогодней атрибутики, организация мероприятий, но и, например, закупки новогодних подарков и другие праздничные расходы», — рассказал Максим Кузнецов, генеральный директор «Тендерплан».

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