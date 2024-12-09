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Краснов раскрыл число обнаруженных фактов получения взяток в РФ

Краснов: число обнаруженных фактов получения взяток в РФ выросло на треть

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Количество выявленных в этом году в России фактов получения взяток увеличилось почти на треть. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов в интервью ТАСС к Международному дню борьбы с коррупцией.

«Наиболее опасной формой взяточничества, конечно же, является получение взятки. В этом году количество данных преступлений увеличилось более чем на 30%, превысив 6,6 тысячи», — рассказал генпрокурор.

Краснов добавил, что взяточничество является одним из самых распространенных коррупционных преступлений. Генпрокурор отметил, что за девять месяцев текущего года было выявлено почти 19 тысяч преступлений, которые были связаны со взятками. По словам Краснова, подобные результаты сопоставимы с итогами всего прошлого года, когда было зарегистрировано порядка 20,3 тысячи случаев взяточничества.

Накануне председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, что следователи с начала года направили в суд около девяти тысяч уголовных дел о коррупционных преступлениях. По его словам, эта цифра стала на 14,4% больше, чем в прошлом году, и половина этих дел связана со взятками.

Ранее суд арестовал имущество топ-менеджера компании «Авиаброкер».

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