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Суд арестовал имущество топ-менеджера Галлямова

Суд арестовал имущество подозреваемого в даче взятки экс-замглавы ФТС Галлямова

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Суд в Москве арестовал имущество Станислава Галлямова, который обвиняется в попытке дать взятку бывшему заместителю главы Центрального таможенного управления ФТС Александру Беглову. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные суда.

«Постановлением суда на имущество обвиняемого и его супруги наложен арест», — говорится в материалах суда.

Арестованы счета Галлямова в российских банках, земельный участок, автомобиль, квартира, а также его доли в правах на еще один земельный участок и дом. До ареста он занимал пост генерального директора коммерческой фирмы «Авиаброкер». Уголовное дело в отношении Галлямова было заведено почти год назад — в ноябре 2023 года. Его подозревают в покушении на дачу взятки в крупном размере.

До этого сообщалось,что генерал ФТС Беглов признал вину и сотрудничает со следствием.

Беглова и экс-главу центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковника Александра Алеева обвиняют в получении взятки в 3,8 млн рублей. Их задержали в марте 2023 года.

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