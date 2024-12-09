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Генпрокурор России раскрыл долю взяток в коррупционных преступлениях

Краснов: взятки составляют более половины всех коррупционных преступлений

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В последние годы взяточничество составляет более половины коррупционных преступлений. Об этом ТАСС сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

«Взяточничество — одно из самых распространенных коррупционных преступлений. В последние годы его доля в общем массиве коррупционной преступности составляет более половины», — сказал генпрокурор.

Краснов добавил, что за девять месяцев 2024 года было выявлено почти 19 тысяч преступлений, связанных со взятками. По его словам, подобные результаты сопоставимы с итогами всего прошлого года, когда было зарегистрировано около 20,3 тысячи случаев.

Накануне генпрокурор РФ заявил, что изъятие у чиновников нелегальных активов в доход государства — своего рода «таблетка от жадности». Краснов также выразил уверенность, что от применения подобной меры есть и «профилактический эффект».

В этот же день председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, что следователи с начала года направили в суд девять тысяч уголовных дел о коррупционных преступлениях — на 14,4% больше, чем в 2023 году. Он обратил внимание, что половина из этих дел — о взяточничестве.

Ранее бывшая врио замгубернатора Брянской области признала вину в получении взятки.

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