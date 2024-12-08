Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генпрокурор назвал изъятие имущества у чиновников-коррупционеров «таблеткой от жадности»

Генпрокурор Краснов считает эффективным изъятие нелегальных активов у чиновников

close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Изъятие у чиновников нелегальных активов в доход государства — своего рода «таблетка от жадности». Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов в интервью ТАСС.

Конфискация неподтвержденных активов является очень эффективным способом воздействия на проигнорировавших закон должностных лиц, подчеркнул Краснов.

«Изъятием такого имущества и доходов у конкретных коррупционеров мы обнуляем всякую целесообразность незаконной наживы. Такая вот «таблетка от жадности», — сказал он агентству к Международному дню борьбы с коррупцией.

Генпрокурор также выразил уверенность, что от применения подобной меры есть и «профилактический эффект».

Кроме того, Краснов заявил, что прокуроры за последние пять лет добились взыскания 760 млрд рублей с коррупционеров. За это время предъявлено более 400 исков, в доход государства с коррупционеров, помимо денег, взыскано свыше 11 тысяч объектов движимого и недвижимого имущества.

Ранее суд арестовал имущество топ-менеджера компании «Авиаброкер».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами