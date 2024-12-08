Генпрокурор назвал изъятие имущества у чиновников-коррупционеров «таблеткой от жадности»

Изъятие у чиновников нелегальных активов в доход государства — своего рода «таблетка от жадности». Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов в интервью ТАСС.

Конфискация неподтвержденных активов является очень эффективным способом воздействия на проигнорировавших закон должностных лиц, подчеркнул Краснов.

«Изъятием такого имущества и доходов у конкретных коррупционеров мы обнуляем всякую целесообразность незаконной наживы. Такая вот «таблетка от жадности», — сказал он агентству к Международному дню борьбы с коррупцией.

Генпрокурор также выразил уверенность, что от применения подобной меры есть и «профилактический эффект».

Кроме того, Краснов заявил, что прокуроры за последние пять лет добились взыскания 760 млрд рублей с коррупционеров. За это время предъявлено более 400 исков, в доход государства с коррупционеров, помимо денег, взыскано свыше 11 тысяч объектов движимого и недвижимого имущества.

Ранее суд арестовал имущество топ-менеджера компании «Авиаброкер».