Протестующие в Тбилиси напали на двух пророссийских блогеров

Группа протестующих в Тбилиси напала на двух известных пророссийских блогеров — гражданина США Патрика Ланкастера и гражданина Италии Андреа Лучиди. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Как сообщает корреспондент агентства, Лучиди долгое время освещает события в Донбассе. В ноябре блогер написал российскому лидеру Владимиру Путину письмо, в котором изложил просьбу предоставить ему гражданство РФ. По его словам, при возвращении в Италию Лучиди может лишиться паспорта, который позволяет ему совершать заграничные поездки.

В свою очередь, Ланкастер — гражданин США, он в 2014 году случайно попал в Донбасс и решил остаться, в настоящее время специализируется на освещении в соцсетях событий в Донбассе и всем постсоветском пространстве.

Корреспондент РИА Новости рассказал, что дважды становился свидетелем повышенного негативного внимания к блогеру. По словам источника агентства, один раз, когда протестующие услышали его русскую речь, потребовали сказать, откуда он. Свой вопрос они мотивировали тем, что ищут российских журналистов.

На митинге в воскресенье, 8 декабря, протестующие вновь узнали Лучиди и Ланкастера, который снимал протесты. Люди начали оскорблять мужчин и толкать их, а также мешали работать. Митингующие скандировали оскорбительные лозунги. В результате их действий Ланкастеру, Лучиди и их коллеге, фотографу из Великобритании, пришлось укрыться в ближайшем отеле.

Незадолго до этого сообщалось, что протестующие забросали пиротехникой здание парламента на проспекте Руставели в столице Грузии. Инцидент произошел около полуночи по местному времени (23:00 по московскому). Несколько участников антиправительственного митинга начали пускать фейерверки по направлению в сторону фасада здания парламента. Всего прозвучало примерно полтора десятка взрывов.

Ранее в Грузии решили запретить носить маски на митингах.