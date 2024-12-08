В Грузии решили запретить носить маски на митингах

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в Грузии митингующим запретят носить маски и другие предметы одежды на лицах. Его слова приводит ТАСС.

«Это очень важный закон, который будет способствовать предотвращению насилия во время проведения собраний», — заявил политик.

Ожидается, что законопроект подготовят до 15 декабря, затем он будет принят и вступит в силу до конца декабря.

Накануне сообщалось, что неизвестные в масках и черной одежде напали на съемочную группу грузинского оппозиционного телеканала «ТВ Пирвели». На опубликованных кадрах видно, как нападавшие подбежали к журналистке Маке Чихладзе и повалили ее на землю. Затем они стали избивать оператора телеканала.

28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии вспыхнули протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Ранее мэр Тбилиси Каладзе заявил, что целью протестов в республике был госпереворот.