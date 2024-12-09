Митингующие забросали фейерверками здание парламента в Тбилиси

Протестующие забросали пиротехникой здание парламента на проспекте Руставели в столице Грузии. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Инцидент произошел около полуночи по местному времени (23:00 мск). Несколько участников антиправительственного митинга стали пускать фейерверки в сторону фасада здания парламента. Всего прозвучало примерно полтора десятка взрывов.

Полиция никак не отреагировала на случившееся и не попыталась задержать применивших фейерверк митингующих.

Корреспондент телеканала отметил, что сотрудников министерства внутренних дел вообще нет на проспекте Руставели и на прилегающих к парламенту улицах.

8 декабря сообщалось, что мэрия Тбилиси начала устанавливать большую новогоднюю ель у парламента, что помешает планам сторонников оппозиции собраться там. Основание искусственной ели занимает практически всю площадку, где ежедневно собираются протестующие.

28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии вспыхнули протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Ранее в Грузии решили запретить носить маски на митингах.