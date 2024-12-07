В Самаре ликвидировали открытое горение в банном комплексе

Пожарные ликвидировали открытое горение в банном комплексе в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что возгорание потушили в 22:58 (21:58 мск).

В МЧС отметили, что до этого огонь удалось локализовать на 1,3 тыс. «квадратах». При пожаре никто не пострадал.

Накануне в Самарской области произошел пожар в банном комплексе. По информации ведомства, в поселке Приморский горит комплекс и надворные постройки на площади 800 квадратных метров. На месте работали более 70 специалистов и 21 единица техники.

В ночь на 6 декабря стало известно, что в деревне Игуменка Тверской области загорелось здание санатория. Пожар произошел в столовой — ее кровля оказалась охвачена огнем на площади 500 квадратных метров.

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