Власти Нидерландов вновь вводят пограничный контроль на границах со странами Шенгенской зоны. Об этом сообщает Королевская военная полиция страны.

Контроль будет действовать в течение шести месяцев в любом пункте пересечения границ с Бельгией и ФРГ. Проверки также будут проводиться в прибывающих из Шенгенской зоны поездах международного следования. В аэропортах контролю подвергнутся лишь определенные рейсы с повышенным риском незаконной миграции или трансграничной преступности.

31 октября сообщалось, что в США за последние 3,5 года — в период президентства Джо Байдена — прибыли рекордные 10,1 млн нелегальных мигрантов.

22 октября глава министерства юстиции Норвегии Эмили Энгер Мел заявила, что власти страны продлили действие временного контроля на границе до 11 ноября.

Ранее сообщалось, что ограничения в Шенгенской зоне стали постоянными.