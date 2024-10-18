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Ограничения в Шенгенской зоне стали постоянными

РИА: «временные» ограничения в Шенгенской зоне стали постоянными

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Ряд стран Шенгенской зоны в очередной раз продлили пограничные запреты. Об этом сообщает РИА Новости.

Принцип беспрепятственного передвижения внутри Шенгенской зоны делал Европейский Союз (ЕС) единым государством, в котором документы проверялись только на его внешней границе.

Агентство отмечает, что в результате миграционного кризиса, который начался в 2015 году, последовало закрытие внутренних границ. Началось это с Германии, а потом фактические ограничения коснулись всей Шенгенской зоны.

«Пандемия окончилась, но восемь стран сохранили запреты. А украинский кризис и ближневосточное обострение лишь усугубили ситуацию», — говорится в публикации.

РИА указывает, что весной Совет Евросоюза, который является одним из двух законодательных органов ЕС, утвердил обновленный Шенгенский кодекс. Срок ограничений таким образом увеличили до двух лет с возможностью однократного продления на шесть месяцев на неограниченной основе, даже если «предлог повторяется», в результате чего ограничения на передвижение можно сделать постоянными.

Агентство подчеркнуло, что сложившаяся ситуация вызывает тревогу у европейских наблюдателей, которые прямо указывают на возможный «конец Шенгена». Проблема заключается также в том, что Брюссель не наказывает за неправомерное использование пограничного контроля. В то же самое время Европа не может отказаться от Шенгенского соглашения, поскольку это является одним из «базовых принципов» ЕС, а также риск существенных финансовых потерь.

Ранее сообщалось, что ФРГ начнет проверять соцсети просителей шенгенских виз.

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