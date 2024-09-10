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Премьер Польши возмутился возвращением Германией пограничного контроля

Туск заявил о срочных консультациях из-за возвращения Германией погранконтроля

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Michael Probst/AP

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил возмущение планами Германии о возвращении пограничного контроля сроком на полгода. Об этом сообщает Bild.

По словам Туска, возвращение пограничного контроля — это «де-факто приостановление действия Шенгенского соглашения в большом масштабе». Польский премьер объявил о срочных консультациях с другими соседями Германии, которых также могут затронуть эти планы.

«В конце концов, если Германия будет возвращать мигрантов на границе, граничащим с Германией странам придется иметь с ними дело», — пишет Bild.

С 16 сентября ФРГ временно вводит пограничный контроль на всех сухопутных границах. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер объяснила это необходимостью ограничить нелегальную миграцию и защитить внутреннюю безопасность страны.

1 сентября в Саксонии и Тюрингии состоялись выборы в земельные парламенты. В обоих регионах победила правая «Альтернатива для Германии», а левый «Союз Сары Вагенкнехт» показал неожиданно высокие результаты. Обе партии выступают за прекращение войны на Украине и ограничение миграции.

Ранее в Германии заявили, что правые нанесли сокрушительный удар Шольцу.

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