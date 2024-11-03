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В Турции предрекли крах Евросоюза из-за действий Германии

Haber Global: введение Германией погранконтроля подорвало дух Евросоюза

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Введение властями Германии пограничного контроля подорвало дух Евросоюза. Об этом заявили телеведущие в эфире турецкого канала Haber Global, передает РИА Новости.

«Можно сказать, что дух Европейского союза полностью исчез <…> Возможно, мы сейчас наблюдаем за постепенным финалом Евросоюза», — отмечалось в телеэфире.

По мнению ведущего, таких действий, как усиление ФРГ пограничного контроля, будет становиться больше.

С 16 сентября Германия временно ввела пограничный контроль на всех сухопутных границах. Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер объяснила это необходимостью ограничить нелегальную миграцию и защитить внутреннюю безопасность страны.

Депутат Европарламента от Польши Косма Злотовский заявлял, что усиление пограничного контроля в Германии является нарушением шенгенских правил. Он попросил Еврокомиссию проверить действия немецких властей на предмет нарушения принципов Шенгенской зоны и гражданства ЕС и, в случае его обнаружения, — отреагировать на это.

Ранее замглавы МИД Польши назвал закрытие границ Германией недружественным жестом.

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