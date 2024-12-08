Очевидцы сообщили о пожаре в здании Иммиграционного департамента Дамаска

Несколько взрывов прогремели в Дамаске после начала комендантского часа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные очевидцев.

«В городе горят несколько административных зданий, есть даже очень крупный пожар, в частности, горит Иммиграционный департамент», — сообщает источник.

Очевидцы также говорят об ударах со стороны Израиля, передает источник.

Недавно израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился ввести силы Армии обороны страны (ЦАХАЛ) в буферную зону на границе с Сирией и полностью занять ее.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее в ООН заявили о новом историческом периоде для Сирии после ухода Асада.