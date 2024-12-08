В ООН заявили о новом историческом периоде для Сирии после ухода Асада

Комиссия ООН по расследованию событий в Сирии заявила, что прекращение власти президента Башара Асада знаменовала собой «новое историческое начало» для сирийских граждан. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодняшний день знаменует собой новое историческое начало для сирийского народа, который в течение последних 14 лет страдал от невыразимого насилия и зверств», — говорится в заявлении комиссии ООН по Сирии.

8 декабря в российском МИД пояснили, что президент Сирии Башар Асад решил оставить пост главы государства и покинул республику после проведения переговоров с участниками военного конфликта на территории Сирии.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее Израиль нанес удары по ряду сирийских баз после свержения Асада.