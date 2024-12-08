У побережья Северных Курил зарегистрировали мощное землетрясение

Мощное землетрясение зафиксировали у побережья Северных Курил, заявила начальник сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. Об этом пишет РИА Новости.

По словам специалиста, магнитуда подземных толчков составила 6,1. Их зарегистрировали в 21:24 по местному времени (13:24 мск), при этом эпицентр природного катаклизма находился в акватории Охотского моря.

Как рассказала Семенова, очаг землетрясения располагался на глубине 291 км и на расстоянии 86 км от острова Матуа. Подземные толчки могли ощутить жители города Северо-Курильск на острове Парамушир, но их сила не превышала трех баллов.

5 декабря в американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 7,3. Эпицентр природного катаклизма находился на расстоянии 56 км от города Фортуна, в котором проживают порядка 12 тыс. человек. Тем не менее никакой информации о пострадавших не поступало.

Из-за подземных толчков Национальное управление океанических и атмосферных исследований США объявило об угрозе возникновения цунами на побережье штатов Калифорния и Орегон. Впоследствии соответствующее предупреждение отменили, но вместо этого власти Калифорнии ввели в штате режим чрезвычайного положения.

Ранее в РФ разработали программу для прогнозирования природных катаклизмов.