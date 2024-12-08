Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У побережья Северных Курил зарегистрировали мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали у побережья Северных Курил

close
Reuters

Мощное землетрясение зафиксировали у побережья Северных Курил, заявила начальник сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. Об этом пишет РИА Новости.

По словам специалиста, магнитуда подземных толчков составила 6,1. Их зарегистрировали в 21:24 по местному времени (13:24 мск), при этом эпицентр природного катаклизма находился в акватории Охотского моря.

Как рассказала Семенова, очаг землетрясения располагался на глубине 291 км и на расстоянии 86 км от острова Матуа. Подземные толчки могли ощутить жители города Северо-Курильск на острове Парамушир, но их сила не превышала трех баллов.

5 декабря в американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 7,3. Эпицентр природного катаклизма находился на расстоянии 56 км от города Фортуна, в котором проживают порядка 12 тыс. человек. Тем не менее никакой информации о пострадавших не поступало.

Из-за подземных толчков Национальное управление океанических и атмосферных исследований США объявило об угрозе возникновения цунами на побережье штатов Калифорния и Орегон. Впоследствии соответствующее предупреждение отменили, но вместо этого власти Калифорнии ввели в штате режим чрезвычайного положения.

Ранее в РФ разработали программу для прогнозирования природных катаклизмов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами