Угрозу цунами после мощного землетрясения в Калифорнии отменили

Угрозу цунами в штате Калифорния, которая была объявлена в США после мощного землетрясения, отменили. Об этом сообщили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA).

«Предупреждение о цунами отменено в прибрежных районах Калифорния и Орегон», — сказано в сообщении.

5 декабря в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC) заявили, что землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировали в американском штате Калифорния. По его данным, эпицентр сейсмособытия располагался в 56 км к юго-западу от города Фортуна с населением 12 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 14 км.

В NOAA уточнили, что магнитуда землетрясения достигала 7,3. Ведомство объявило предупреждение о цунами на побережье Калифорнии и Орегоны.

2 декабря сообщалось, что в Кроноцком заливе на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1. Специалисты не объявляли угрозу цунами.

Ранее на Солнце обнаружили уникальное плазменное цунами.