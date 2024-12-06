Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Угрозу цунами после мощного землетрясения в Калифорнии отменили

В США отменили угрозу цунами после мощного землетрясения в штате Калифорния

close
Unsplash

Угрозу цунами в штате Калифорния, которая была объявлена в США после мощного землетрясения, отменили. Об этом сообщили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA).

«Предупреждение о цунами отменено в прибрежных районах Калифорния и Орегон», — сказано в сообщении.

5 декабря в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC) заявили, что землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировали в американском штате Калифорния. По его данным, эпицентр сейсмособытия располагался в 56 км к юго-западу от города Фортуна с населением 12 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 14 км.

В NOAA уточнили, что магнитуда землетрясения достигала 7,3. Ведомство объявило предупреждение о цунами на побережье Калифорнии и Орегоны.

2 декабря сообщалось, что в Кроноцком заливе на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1. Специалисты не объявляли угрозу цунами.

Ранее на Солнце обнаружили уникальное плазменное цунами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами