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Стрельба в Дамаске прекратилась

Стрельба в Дамаске прекратилась, улицы опустели

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Стрельба в сирийской столице Дамаске прекратилась с началом комендантского часа. Об этом сообщает ТАСС.

«Комендантский час в Дамаске начался. Не припомним такой тишины на улицах. Ни людей, ни машин, очень-очень тихо», — сообщил очевидец.

Он отметил, что стрельбы нет — «все закончилось».

С 8 декабря в Дамаске вводят комендантский час с 16:00 до 05:00 по местному времени (совпадает с московским). По данным журналистов, решение об этом приняла «военная администрация».

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Согласно данным Reuters, президент Башар Асад вылетел из страны в неизвестном направлении. По данным агентства, командование армии Сирии объявило, что правление Асада «закончилось».

Глава МИД Турции раскрыл, где может находиться Асад.

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