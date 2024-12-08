В Дамаске ввели комендантский час

В Дамаске вводят комендантский час с 16:00 до 05:00 по местному времени (совпадает с московским). Об этом сообщила газета Al Watan.

По данным журналистов, решение об этом приняла «военная администрация».

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции, включая боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена), начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Согласно данным Reuters, президент Башар Асад вылетел из страны в неизвестном направлении. По данным агентства, командование армии Сирии объявило, что правление Асада «закончилось».

Глава МИД Турции раскрыл, где может находиться Асад.