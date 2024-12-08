Перед парламентом Грузии ставят елку, чтобы помешать оппозиции

Мэрия Тбилиси начала устанавливать большую новогоднюю ель у парламента, что помешает планам сторонников оппозиции собраться там. Об этом сообщает РИА Новости.

Основание искусственной ели занимает практически всю площадку, где ежедневно собираются протестующие.

Журналисты отметили, что накануне в это время митингующие уже собрались у здания парламента. А сейчас они разрозненно собираются по соседству.

Сообщается, что установку новогоднего сооружения охраняет полиция.

28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии вспыхнули протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

7 декабря сообщалось, что в Тбилиси по уголовным делам в связи с групповым насилием в ходе протестов задержали 28 человек. Как рассказали в полиции, обвиняемые оказывали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, а также бросали в их сторону различные предметы.

Ранее в Грузии решили запретить носить маски на митингах.