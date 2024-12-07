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В Грузии в ходе протестов задержали 28 человек

МВД Грузии: в ходе митингов в Тбилиси задержаны 28 человек

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Irakli Gedenidze/Reuters

В Тбилиси по уголовным делам в связи с групповым насилием в ходе протестов задержали 28 человек. Об этом сообщили на официальном сайте МВД Грузии.

«В рамках продолжающегося расследования на данный момент сотрудниками МВД задержаны 28 человек», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе расследования стало известно, что в ходе акций протеста на проспекте Руставели обвиняемые совершали насильственные действия группой лиц и оказывали сопротивление сотрудникам полиции, а также бросали в их сторону различные предметы. В заявлении подчеркнули, что участники митинга получили возможность выразить свой протест в мирной обстановке, однако перешли законные рамки.

До этого сообщалось, что полиция начала массовые задержания людей на митинге в Тбилиси. Решение о начале задержаний было принято после того, как протестующие несколько раз выстрелили пиротехникой в стражей порядка у здания грузинского парламента.

Ранее в Тбилиси полицейский загорелся после применения протестующими коктейля Молотова.

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