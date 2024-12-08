Власти Ирака приостановили авиасообщение между Багдадом и Бейрутом

Министерство транспорта Ирака и национальный иракский авиаперевозчик Iraqi Airways объявили о приостановке авиасообщения между Багдадом и Бейрутом в связи с событиями в Сирии. Об этом говорится в заявлении компании.

«Это решение обусловлено текущими событиями в сфере безопасности в воздушном пространстве Сирии, которое представляет для этих рейсов основной воздушный коридор», — говорится в сообщении.

Решение было принято после того, как вооруженная сирийская оппозиция взяла под свой контроль столицу Сирии — Дамаск.

Сообщалось также, что Ирак перекрыл границу с Сирией. Перед этим в сети появилось видео массового бегства сирийских военных в Ирак через пограничный переход Аль-Каим.

Также появилась информация, что Ирак начал эвакуацию своего посольства в Сирии.

Ранее вооруженные мятежники начали атаку на курдов в Сирии.