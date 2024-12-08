Стало известно, кто проходит по делу о коррупции экс-чиновниц Брянской области

Фигурантами уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере в отношении бывших временно исполняющих обязанности замгубернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой стали две предпринимательницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

В документах пояснили, что настоящее уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями о получении особо крупной взятки, ее даче и о посредничестве во взяточничестве.

Валентина Автушенко является генеральным директором ООО «Лэм раша» и обвиняется в даче особо крупной взятки, а гендиректору ООО «Образовательная среда» Евгении Матвеевой вменяется посредничество во взяточничестве.

6 декабря бывший заместитель губернатора Брянской области Александр Петроченко, обвиняемый в получении особо крупной взятки, отказался признать вину. Чиновника задержали 16 октября при получении взятки от предпринимателя, который впоследствии дал показания против него.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области проверят подписавшего контракт с Минобороны экс-чиновника.