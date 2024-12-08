Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кто проходит по делу о коррупции экс-чиновниц Брянской области

В Брянской области по делу о коррупции экс-чиновниц проходят предпринимательницы

close
РИА «Новости»

Фигурантами уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере в отношении бывших временно исполняющих обязанности замгубернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой стали две предпринимательницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

В документах пояснили, что настоящее уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями о получении особо крупной взятки, ее даче и о посредничестве во взяточничестве.

Валентина Автушенко является генеральным директором ООО «Лэм раша» и обвиняется в даче особо крупной взятки, а гендиректору ООО «Образовательная среда» Евгении Матвеевой вменяется посредничество во взяточничестве.

6 декабря бывший заместитель губернатора Брянской области Александр Петроченко, обвиняемый в получении особо крупной взятки, отказался признать вину. Чиновника задержали 16 октября при получении взятки от предпринимателя, который впоследствии дал показания против него.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области проверят подписавшего контракт с Минобороны экс-чиновника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами