В Пентагоне подсчитали общий объем военной помощи Украине

Общий объем военной поддержки Украины со стороны союзников с начала СВО превысил 119 миллиардов долларов. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, передает РИА Новости.

«Общий размер помощи, <…> выделенный Украине с февраля 2022 года, превысил 62 миллиарда долларов», — сказал Остин.

Он обратил внимание, что еще более чем 57 миллиардов долларов украинские власти получили от остальных западных союзников.

Глава Пентагона отметил, что американский бюджет на оборону в 2025 году вырастет до 841 миллиарда долларов.

7 декабря Пентагон также сообщил о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи стоимостью $988 млн. Новый пакет включает боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, беспилотники, а также запчасти для обслуживания и модернизации артиллерийских систем, танков и бронетехники.

Ранее в Пентагоне нашли оправдание передаче противопехотных мин Украине.