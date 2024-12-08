Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи для Киева на $988 млн

В рамках нового пакета военной помощи США предоставят Киеву дополнительную помощь на $988 млн по программе Ukraine Security Assistance Initiative, сообщает Пентагон на своем сайте.

В американском минобороны отметили, что Украине поставят боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, БПЛА, а также оборудование, комплектующие и запчасти для обслуживания и ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники.

В заявлении Пентагона говорится о том, что новый пакет поможет Киеву восстановить силы, нарастить и поддержать свою боевую мощь.

10 ноября советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что уходящая администрация президента США Джо Байдена хочет успеть выделить Украине согласованную помощь на $6 млрд. Он подчеркнул, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США в сентябре Байден дал понять, что Вашингтон намерен вовремя и в полном объеме потратить на Киев все ресурсы, предоставленные конгрессом.

Ранее Зеленский назвал главную проблему ВСУ.