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В Пентагоне нашли оправдание передаче противопехотных мин Украине

Остин: США дали Украине противопехотные мины из-за изменения тактики РФ

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Violeta Santos Moura/Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американские власти предоставляют Украине противопехотные мины в ответ на изменившуюся тактику российских войск. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам шефа американского военного ведомства, российские войска больше не начинают атаки с введения механизированных сил, а сначала используют пешие подразделения. Он подчеркнул, что солдаты выполняют задачи «по расчистке путей для техники».

Остин обратил внимание, что Украина и сама занимается изготовлением противопехотных мин. Он добавил, что мины, поставляемые США, значительно безопаснее, так как имеют функцию самоликвидации.

«Наш фокус — это удовлетворение их нужд, и они запросили эти мины. Я считаю, что их поставка — правильное решение», — резюмировал министр обороны США.

В среду, 20 ноября, Пентагон подтвердил, что администрация президента США Джо Байдена одобрила применение противопехотных мин на Украине. Представитель Пентагона уточнил ТАСС, что Киев пообещал воздерживаться от использования мин в районах с мирным населением.

Ранее сообщалось, что Байден впервые разрешил Украине бить по России ракетами ATACMS.

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