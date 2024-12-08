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В Пентагоне анонсировали увеличение бюджета США на оборону ради военной мощи

Шеф Пентагона Остин: бюджет США на оборону в 2025 году вырастет до $841 млрд

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Evan Vucci/AP

В 2025 году бюджет США на оборону вырастет до $841 млрд, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на форуме по нацобороне в Калифорнии.

По его словам, по сравнению с оценками трехлетней давности оборонные расходы вырастут более чем на $100 млрд. При этом в текущем году они составляли $824 млрд. Остин назвал такое финансирование «историческим».

«Это поможет гарантировать, что армия США останется самой мощной боевой силой в мире», — сказал глава Пентагона.

Он пояснил, что рост военных расходов необходим, чтобы поддерживать военный потенциал страны с учетом вызовов для страны, к которым он отнес Россию, Китай и КНДР.

7 декабря Пентагон также сообщил о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи стоимостью $988 млн. Новый пакет включает боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, беспилотники, а также запчасти для обслуживания и модернизации артиллерийских систем, танков и бронетехники.

Ранее в Пентагоне нашли оправдание передаче противопехотных мин Украине.

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