Стало известно о предотвращении в Дагестане серии терактов

В Дагестане предотвратили серию терактов, сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

У пятерых задержанных сторонников запрещенной в России террористической группировки изъяли тонну аммиачной селитры и другие компоненты для совершения взрывов.

Отмечается, что 34-летний Ялимхан А. организовал группу, в которую вошли четыре человека, самому младшему из которых 19 лет. Злоумышленники купили разные компоненты для изготовления взрывных устройств. Для материалов был создан тайник в селе в Кизлярском районе. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тайник и задержали пятерых мужчин.

Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, им грозит пожизненное лишение свободы.

27 ноября сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали двух жителей Дагестана, которые, как утверждается, собирались совершить теракт в одном из местных государственных учреждений. В ведомстве пояснили, что уголовное дело возбудили по нескольким статьям: о прохождении обучения для террористической деятельности, приготовлении к изготовлению взрывчатых веществ.

Ранее ФСБ задержала гражданина России, который планировал теракт на электроподстанции в Нижнем Тагиле.