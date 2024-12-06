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В Дагестане ищут четырех предполагаемых боевиков из-за признания жены одного из них

В Дагестане разыскивают четырех мужчин, подозреваемых в подготовке терактов

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Телеграм-канал «Mash Gor»

В Дагестане разыскивают предполагаемых террористов, пишет Mash Gor.

По данным Telegram-канала, о том, что банда готовит теракты, сотрудники полиции узнали от жены одного из боевиков. Это выяснилось, когда глава местной банды, Самир Амаев, отсидевший 10 лет за участие в ОПГ и освободившийся в 2021 году, уклонился от административного надзора и в очередной раз не пришел к участковому отмечаться.

В итоге правоохранители сами оказались у него дома. Тогда же выяснилось, что некоторое время назад бандит исчез вместе с тремя своими подельниками. Племянник Амаева Магомед, а также имам мечети села Цветковка Магомед Нуридбеков и Шамиль Абубакаров объявлены в розыск. По некоторым данным, мужчины передвигаются на зеленой LADA Priora, при себе у них может быть оружие.

Ранее неизвестный назвался ветераном СВО и сообщил в полицию, что заминировал 30 петербургских школ.

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