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ФСБ предотвратила теракт в Дагестане

СК: в Дагестане задержали двух жителей, планировавших теракт в госучреждении

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SGr/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Дагестана, которые, как утверждается, собирались совершить теракт в одном из местных государственных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

В ведомстве пояснили, что уголовное дело возбудили по нескольким статьям: о прохождении обучения для террористической деятельности, приготовлении к изготовлению взрывчатых веществ.

По версии следствия, в 2023–2024 годах два местных жителя договорились совершить теракт в одном из учреждений республики. Летом 2024 года подозреваемые, находясь в селе Куруш Хасавюртовского района республики, попытались самостоятельно изготовить взрывное устройство, для этого они купили необходимые компоненты.

В середине ноября ФСБ задержала гражданина России, который планировал теракт на электроподстанции в Нижнем Тагиле, обеспечивающей энергоснабжение одного из предприятий военно-промышленного комплекса региона и инфраструктуру объектов Свердловской железной дороги.

Ранее сообщалось, что в Орле суд приговорил подростка к тюремному сроку за поджог релейного шкафа.

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