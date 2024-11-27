ФСБ предотвратила теракт в Дагестане

Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Дагестана, которые, как утверждается, собирались совершить теракт в одном из местных государственных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

В ведомстве пояснили, что уголовное дело возбудили по нескольким статьям: о прохождении обучения для террористической деятельности, приготовлении к изготовлению взрывчатых веществ.

По версии следствия, в 2023–2024 годах два местных жителя договорились совершить теракт в одном из учреждений республики. Летом 2024 года подозреваемые, находясь в селе Куруш Хасавюртовского района республики, попытались самостоятельно изготовить взрывное устройство, для этого они купили необходимые компоненты.

В середине ноября ФСБ задержала гражданина России, который планировал теракт на электроподстанции в Нижнем Тагиле, обеспечивающей энергоснабжение одного из предприятий военно-промышленного комплекса региона и инфраструктуру объектов Свердловской железной дороги.

Ранее сообщалось, что в Орле суд приговорил подростка к тюремному сроку за поджог релейного шкафа.