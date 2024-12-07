Стало известно о состоянии пострадавших от взрыва смартфона в торговом центре Москвы

Один из мужчин, пострадавших от взрыва китайского смартфона в московском торговом центре «Вавилон-92», был доставлен в НИИ имени Склифосовского с ожогами лица и рук. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По его данным, второй пострадавший получил отравление дымом.

«Очевидцы рассказали нам, что слышали два хлопка с интервалом около секунды, после чего увидели, как из пункта по ремонту смартфонов выбежали двое мужчин», — отмечается в сообщении.

Спасатели эвакуировали из здания около 60 человек.

До этого сотрудники МЧС России полностью потушили пожар на первом этаже двухэтажного торгового центра в проезде Дежнева в Москве.

7 декабря Shot сообщил о взрыве смартфона в салоне сотовой связи, расположенном в ТЦ «Вавилон-92». По данным канала, пострадали два человека. Сообщалось о сильном задымлении и заблокированных людях в соседнем магазине.

В конце ноября стало известно, что у жителя Севастополя в кармане брюк взорвался смартфон китайской фирмы, купленный в сетевом магазине электроники. У потерпевшего обгорели пальцы рук и бедро — врачи диагностировали ему ожоги второй степени.

Ранее в Анапе у школьника взорвался в руках телефон.