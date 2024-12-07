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Пожарные потушили огонь в ТЦ «Вавилон-92» после взрыва телефона

МЧС: пожарные полностью потушили пожар в торговом центре Москвы

Сотрудники МЧС России полностью потушили пожар на первом этаже двухэтажного торгового центра в проезде Дежнева в Москве. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Спасатели эвакуировали людей из здания.

До этого Telegram-канал SHOT писал о взрыве смартфона в салоне сотовой связи, расположенном в ТЦ «Вавилон-92». По данным канала, пострадали два человека — они получили ожоги лица. Сообщалось о сильном задымлении и заблокированных людях в соседнем магазине.

В конце ноября стало известно, что у жителя Севастополя в кармане брюк взорвался смартфон китайской фирмы, купленный в сетевом магазине электроники. У потерпевшего обгорели пальцы рук и бедро — врачи диагностировали ему ожоги второй степени. В магазине мужчине предложили заменить устройство и дать две тысячи в качестве компенсации. Севастополец обратился в суд и добился от торговой точки выплаты в размере 50 тысяч рублей.

Ранее в Анапе у школьника взорвался в руках телефон.

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