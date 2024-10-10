В Анапе у школьника взорвался в руках телефон

Телефон взорвался в руках девятиклассника в анапской школе, эвакуировано 1500 учеников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Гаджет задымился во время перемены, и через какое-то время взорвался в руках у школьника. После этого все уроки прервали, а учащихся эвакуировали. Пострадавших нет.

По данным SHOT, телефон не включали два года, что могло стать причиной взрыва.

В сентябре более 50 членов шиитской вооруженной организации «Хезболла» и тысячи прохожих пострадали в Ливане от взрывов пейджеров. «Хезболла» назвала этот инцидент кибератакой и «крупнейшим нарушением безопасности организации», возложив ответственность на Израиль.

После этого эксперты заверяли, что россиянам не стоит бояться, что они столкнутся со взрывами каких-то устройств, в том числе смартфонов — вероятность этого крайне мала.

Ранее россиянам объяснили, как обезопасить себя от взрыва смартфона.