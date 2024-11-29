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Новый телефон взорвался в кармане у крымчанина, мужчина получил серьезный ожог

Новый телефон взорвался в кармане у севастопольца, он получил глубокий ожог

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Телеграм-канал «Mash на волне»

В Севастополе новый телефон стал причиной обращения местного жителя в больницу, а затем — судебных разбирательств. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Мужчина приобрел смартфон китайской фирмы в сетевом магазине электроники. Три месяца все было в порядке, пока гаджет не взорвался в кармане брюк крымчанина. У потерпевшего обгорели пальцы рук и бедро — врачи диагностировали ему ожоги второй степени. В магазине мужчине предложили заменить устройство и дать две тысячи в качестве компенсации. Это севастопольца не устроило, и он пошел защищать свои права в суд.

Магазин обязали выплатить клиенту 50 тысяч рублей за моральный вред, но решение заявителю не понравилось, он намерен обжаловать его во второй инстанции.

Ранее в Анапе у школьника взорвался в руках телефон.

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