И.о. мэра Чернигова подал в отставку

Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако заявил, что подал в отставку. Он опубликовал свое заявление в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он заявил, что чиновники из военной администрации президента Украины Владимира Зеленского «взяли город в заложники».

«Мне сказали, что, если я не уйду, они погрузят город в хаос. И показали, что будет, если откажусь: срыв бюджета на 2025 год, полная остановка работы крупнейшей больницы города», — пояснил он.

Этой осенью сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили собор Украинской православной церкви (УПЦ) в Чернигове.

3 ноября сообщалось, что сторонники ПЦУ открыли в здании кинотеатр. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Весной же сообщалось о закрытии другого знакового заведения — драмтеатра Чернигова. Худрук заведения Андрей Бакиров сообщил, что причиной такого решения стала мобилизация почти всех мужчин-сотрудников.

Ранее в Чернигове задержали блогера, который призывал сопротивляться мобилизации.