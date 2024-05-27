В Чернигове драмтеатр закрыли из-за мобилизации почти всех мужчин-сотрудников

Из-за мобилизации почти всех мужчин-сотрудников временно закрыли Черниговский драмтеатр. Об этом сообщает издание «Политика страны» со ссылкой на худрука украинского учреждения культуры Андрея Бакирова.

Из ТЦК (украинский аналог военкомата) пришло письмо о вызове 34 сотрудников, в том числе семи актеров, двух звукооператоров, монтировщика и скрипача. Кроме того, повестки получили 56-летний заслуженный артист Украины и 59-летний водитель.

Семь или восемь человек, уточняет издание, после визита в ТЦК пошли на дообследование, а остальные уже отправились в учебную часть.

Бакиров рассказал, что сейчас театр намерен работать над новыми постановками, поскольку другая работа невозможна.

«Сейчас все в таком шоковом состоянии. Забрали практически всех мужчин. Остались те, у которых по определенным причинам брони, также молодой актер, которому 24 года, кто-то учится и пенсионеры», — перечислил он.

При этом, подчеркивает Бакиров, театр подавал заявку на получение брони для сотрудников, но не получил ее.

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