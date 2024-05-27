Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Чернигове драмтеатр закрыли из-за мобилизации почти всех мужчин-сотрудников

Худрук Бакиров сообщил о закрытии Черниговского драмтеатра из-за мобилизации

close
100%
КП Атп-2528 Chernihiv/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Из-за мобилизации почти всех мужчин-сотрудников временно закрыли Черниговский драмтеатр. Об этом сообщает издание «Политика страны» со ссылкой на худрука украинского учреждения культуры Андрея Бакирова.

Из ТЦК (украинский аналог военкомата) пришло письмо о вызове 34 сотрудников, в том числе семи актеров, двух звукооператоров, монтировщика и скрипача. Кроме того, повестки получили 56-летний заслуженный артист Украины и 59-летний водитель.

Семь или восемь человек, уточняет издание, после визита в ТЦК пошли на дообследование, а остальные уже отправились в учебную часть.

Бакиров рассказал, что сейчас театр намерен работать над новыми постановками, поскольку другая работа невозможна.

«Сейчас все в таком шоковом состоянии. Забрали практически всех мужчин. Остались те, у которых по определенным причинам брони, также молодой актер, которому 24 года, кто-то учится и пенсионеры», — перечислил он.

При этом, подчеркивает Бакиров, театр подавал заявку на получение брони для сотрудников, но не получил ее.

Накануне на Украине сотрудники ТЦК заинтересовались певцом Монатиком.

Ранее режиссер оригинальной «Русалочки» раскритиковал новые фильмы Disney.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами