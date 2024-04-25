На Украине задержали блогера, который призывал сопротивляться мобилизации

В украинском Чернигове задержали блогера, который призывал оказывать сопротивление сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата. — «Газета.Ru») всеми способами, включая арматуру и молоток. Об этом сообщает Telegram-канал «Общественное Чернигов».

Отмечается, что блогеру выдвинули обвинение в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Меру пресечения ему изберут 26 апреля. Блогеру грозит до восьми лет лишения свободы.

В одном из своих роликов, записанных в июле 2023 года, он учит сопротивляться сотрудникам ТЦК с помощью «подручных средств» — молотка, камней, песка, бензина, арматуры, перца, соли и лимонной кислоты, называя это «учебным пособием». В другом ролике он призывает защищаться от работников ТЦК с помощью заточенной монеты, которую сам носит на брелоке с ключами. Его ролики посмотрели десятки тысяч пользователей интернета.

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