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Накрывший Москву «снежный» циклон сняли из космоса

«Роскосмос» показал снимок накрывшего Москву циклона со спутника

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Телеграм-канал «Госкорпорация «Роскосмос»»

Российские спутники сделали снимок накрывшего Москву циклона. Его опубликовал «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

«Спутники Роскосмоса следят за циклоном над Москвой (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»)», — говорится в подписи к фото, на котором белые воздушные массы закрыли центральную часть страны.

По словам синоптиков, в результате снегопада снежный покров в столице вырастет до девяти сантиметров.

Руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд уже говорил о том, что снег, который выпадет за выходные 7 и 8 декабря в Центральном федеральном округе к понедельнику покроет 96% территории страны. При этом в Северо-Кавказском и Южном округах по-прежнему не будет снежного покрова. А на Кубани и в Сочи все еще держится плюсовая температура днем: в Краснодарском крае она поднимается до 13°C, а в Симферополе — до 15°C. В начале октября синоптик отмечал, что снег покрыл 70% России.

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